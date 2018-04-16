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Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I квартале возросла на 15%


Технологии

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Выручка "Ростелекома" RTKM по МСФО в первом квартале выросла на 8% - до 76,203 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль оператора возросла на 15% - до 3,864 миллиарда рублей. Показатель OIBDA составил 23,194 миллиарда рублей, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Рентабельность по OIBDA снизилась до 30,4% с 33%.

Чистый убыток "Ростелекома" по РСБУ в первом квартале 2018 года составил 727,531 миллиона рублей против прибыли в 1,338 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 7,4% и составила 71,757 миллиарда рублей.

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