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Совет директоров "Мегафона" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год


Технологии

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Мегафона" MFON рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года, следует из материалов компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества чистую прибыль общества, полученную по результатам 2017 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать" - говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров компании состоится 29 июня, реестр на участие в нем закроется 4 июня.

Ранее в марте сообщалось, что совет директоров "Мегафона" не рекомендует акционерам выплачивать дивиденды в 2018 году. По итогам 2016 года компания выплатила акционерам 19,995 миллиарда рублей (32,25 рубля на одну обыкновенную акцию).

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