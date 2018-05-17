YouTube запустит новый музыкальный потоковый сервис 22 мая

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Google сообщила, что ее подразделение YouTube запустит новый сервис потоковой музыки под названием YouTube Music 22 мая.

В заявлении в своем официальном блоге в среду YouTube указала, что в ее новый сервис войдет "обновленное мобильное приложение" и новый музыкальный плеер для настольных персональных компьютеров, сообщает Dow Jones.

В новом сервисе будут представлены "тысячи списков композиций, официальные версии миллионов песен, альбомов, функция радио и другие функции". Новый сервис изначально будет выпущен в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее, уточнила компания. В ближайшие недели он будет запущен в других странах.

"Поклонники смогут бесплатно пользоваться новой рекламной версией YouTube Music, но мы также запускаем сервис YouTube Music Premium – платную версию без рекламы с возможностью фонового прослушивания и загрузки за 9,99 доллара в месяц", – сообщила YouTube.

Кроме того, YouTube переименует сервис по подписке YouTube Red в YouTube Premium. В него войдут YouTube Music и видеоролики с YouTube Red.