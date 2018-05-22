МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Объем рынка технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) для промышленности в России к 2021 году достигнет 380 миллионов долларов, говорится в исследовании компании "Цифра" и рабочей группы по искусственному интеллекту подкомитета по цифровой экономике РСПП.

"На основе этого исследования эксперты полагают, что в России к 2019 году к промышленному интернету будет подключено 1,3 миллиона единиц оборудования в машиностроении, 0,6 миллиона — в процессном производстве. Объем рынка ИИ в промышленности в денежном выражении к 2021 году составит 380 миллионов долларов", — говорится в сообщении исследователей.

Наиболее часто методы машинного обучения применяются в дискретном производстве (машиностроение, авиастроение, приборостроение и т.п.) – 44%, в процессном производстве (металлургия, химия, нефтехимия, нефтепереработка и нефтедобыча) — 22%, в электроэнергетике – 11%. Еще 23% рассмотренных проектов находятся на ранней стадии разработки и представляют собой, как правило, научные работы университетов, исследующих применение методов ИИ в новых сферах для промышленного сектора.

Эксперты также оценили проекты исследовательских и коммерческих организаций из 27 стран и выяснили, что наибольший процент публикаций по теме искусственного интеллекта сделан исследователями из США — 32% из 100% рассмотренных. Из Китая объем публикаций составил 12%, из Германии — 10%, а остальные страны, включая Россию, представлены точечными проектами.

Исследование основано на данных более 100 научных публикаций, содержащих информацию о применении технологии искусственного интеллекта. Эксперты исследовали научные публикации за последние пять лет о проектах применения ИИ и промышленного "интернета вещей" по всему миру.