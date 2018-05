МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Вскоре после того как Дион Уайслер в 2013 году возглавил компьютерный бизнес Hewlett-Packard Co., он собрал своих подчиненных в конференц-зале, чтобы оценить почти 40 компьютеров производства HP – вереницу стилей, размеров и цветов. Он хотел, чтобы сотрудники почувствовали смущение, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

"Это было нечто – выложить на огромном столе всю линейку ПК и заставить нашу команду созерцать их", – недавно признался в интервью Уайслер. Он возглавил HP Inc., бизнес ПК и принтеров, появившийся в 2015 году после разделения Hewlett-Packard на две компании.

Сосредоточившись на более эффективных компьютерах с более стильным дизайном, HP сумела повысить выручку и отвоевать у менее крупных конкурентов долю на мировом рынке, несмотря на сужение самого рынка ПК. Ставка HP окупилась, приведя к скачку ее акций после разделения компании на 77%.

Учитывая, что стагнирующий рынок ПК находится преимущественно в руках кучки гигантов, к HP возникают вопросы: как долго она сможет поддерживать нынешнее положение дел и что будет дальше.

HP должна опубликовать отчетность за 2-й финансовый квартал 29 мая. Как полагают опрошенные S&P Global Market Intelligence аналитики, выручка компании выросла на 10% до 13,58 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию подскочила на 20% — до 48 центов.

После разделения Hewlett-Packard в 2015 году эксперты решили, что HP Inc. останется "заморышем", тогда как вторая выделенная компания – Hewlett Packard Enterprise Co. – получит свободу, чтобы сфокусироваться на более привлекательных рынках, таких как продажа корпоративных технологических услуг. В США только Apple <AAPL> Inc. процветала за счет продажи аппаратного обеспечения, и делала она это благодаря инновациям в сфере смартфонов.

Unio Capital LLC, которая владеет акциями HP на 5,2 млн долларов, что эквивалентно 4,5% ее портфеля, считает, что бизнес ПК все еще жизнеспособен. Компьютеры повышают производительность сотрудников, а работодатели это ценят, говорит Джон Аллисон, гендиректор этот нью-йоркской фирмы по управлению активами. "На наш взгляд, HP сейчас обновляется, поэтому впереди ее ждет рост", – пояснил он.

Согласно аналитической фирме Gartner Inc., хотя после разделения Hewlett-Packard мировые поставки ПК упали на 9,1%, годовые поставки компьютеров самой HP выросли на 5%. В прошлом году HP обошла Lenovo Group Ltd. и стала мировым лидером по продажам ПК. Ее доля на мировом рынке повысилась до 21% с 18,2% в 2015 году.

За это время годовая выручка HP в бизнесе ПК увеличилась на 6%, а операционная прибыль – на 9%. Это помогло компенсировать 11%-ное снижение выручки и 18%-ное падение операционной прибыли в бизнесе принтеров.

Впрочем, ей может предстоять расплата. По словам Тони Сакконаги, аналитика Sanford C. Bernstein, когда Уайслер возглавил бизнес ПК, ведущие пять производителей компьютеров занимали 59% мирового рынка, но в прошлом году этот показатель поднялся до 71%. К тому же свои рыночные доли увеличили основные конкуренты HP на рынке ПК – Lenovo, Dell Technologies Inc., Asustek Computer Inc. и Acer Inc. Теперь Сакконаги думает, что "со временем" ведущие производители ПК займут примерно 85% рынка.

По мнению Микако Китагавы, аналитика Gartner, HP будет трудно поддерживать рост рыночной доли. По ее оценкам, поставки ПК в 2018 году останутся на достигнутом уровне, а к 2021 году снизятся приблизительно на 6%. "Реальный успех компании будет оцениваться в 2018 году", когда ее результаты будут сравниваться с сильным ростом предыдущего года, добавила Китагава.

Уайслер признает, что консолидация на рынке продолжится, при этом он рассчитывает, что HP отвоюет долю у более крупных конкурентов.

Для этого она начала использовать премиальные материалы, чтобы повысить привлекательность своих компьютеров. Она также представила новые технологии, например затемнение экрана ноутбука при взгляде с определенного угла, чтобы чересчур любопытные соседи не смогли ничего подсмотреть.

Как сказал Уайслер, ежегодно 1 млрд долларов приносит бизнес игровых ПК. Это все еще относительно небольшая часть бизнеса компьютеров НР, который за последний финансовый год в сумме оценивался в 33,37 млрд долларов. Но Уайслер считает, что это одно из главных направлений для HP на сужающемся рынке.

Кроме того, HP получает прибыль в бизнесе принтеров – еще одном традиционном направлении, которое выступает финансовой подушкой безопасности. Выручка в подразделении принтеров за последний фингод составила 18,8 млрд долларов, то есть примерно 56% размера бизнеса ПК. А операционная прибыль данного подразделения – 3,2 млрд долларов – почти в три раза превзошла аналогичный показатель в сегменте ПК.