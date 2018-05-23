ТОКИО, 23 мая — ПРАЙМ. SoftBank Group Corp. заявила в среду, что договорилась о продаже всей своей доли в индийской Flipkart Group компании Walmart Inc., что позволит SoftBank увеличить инвестиции в конкурирующую компанию, сообщает Dow Jones.

Этот шаг положил конец сохранявшейся несколько недель неопределенности насчет того, какую именно ставку Масаюси Сон, глава крупнейшего в мире технологического фонда, сделает на бурно растущем рынке электронной торговли Индии.

Ранее в этом месяце Walmart заявила, что возьмет под контроль Flipkart, крупнейшую в мире компанию электронной торговли, заплатив 16 млрд долларов. Сон сомневался, продавать ли в рамках данной сделки 21%-ную долю, принадлежащую Vision Fund.

Как сообщил информированный источник, SoftBank обдумывала налоговые аспекты и возможные преимущества сохранения за собой этой доли вплоть до IPO Flipkart, которое Walmart планирует провести в течение 4 лет.

Представитель SoftBank сегодня отказался сообщить дополнительные сведения и лишь подтвердил, что Сон решил продать долю. Представители Flipkart и Walmart были недоступны.

Ранее Сон заявил, что сделка с Walmart предполагает стоимость доли Vision Fund во Flipkart в размере около 4 млрд долларов, что на 60% выше суммы, заплаченной им 9 месяцев назад.

Зафиксировав прибыль, Сон может направить свою внимание на другие объекты в Индии. На прошлой неделе он заявил The Wall Street Journal, что думает о более крупной инвестиции в Paytm, стартап цифровых платежей, который также управляет онлайн-магазином, конкурирующим с Flipkart и индийским подразделением Amazon.com Inc.

В прошлом году Vision Fund инвестировал 1,4 млрд долларов во владельца Paytm – One97 Communications. Затем, наряду с китайским интернет-гигантом Alibaba Group Holding Ltd., фонд инвестировал в онлайн-ритейлера Paytm, Paytm E-Commerce, еще 110 млн долларов.