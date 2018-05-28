МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров уходит со своей должности, члены ассоциации 30 мая рассмотрят вопрос о прекращении его полномочий, сообщили РИА Новости в АКИТ и подтвердил сам Федоров.

"Когда я начал свою работу в АКИТ, перед интернет-торговлей стояли такие серьезные вызовы, которые требовали глубокого погружения и уникальных компетенций всей команды. Натиск зарубежных интернет-магазинов, китайских в первую очередь, поставил отечественный ритейл в позицию выживания. Поэтому выравнивание конкурентных преимуществ стало ключевой задачей АКИТ наряду с легализацией дистанционной торговли отдельными группами товаров", — отметил Федоров.

Он добавил, что эти проблемы в основном преодолены. Сейчас завершаются формальные процедуры. Глобальные проблемы российской электронной торговли, по его словам, близки к окончательному решению, и с текущими проектами действующая исполнительная дирекция может справиться самостоятельно.

"Наличие собственного бизнеса, группы компаний "220 Вольт", позволило мне, в свою очередь, увидеть нарастающие опасности монополизации рынка в близкой для меня DIY-отрасли (товары для дома, сада и ремонта — ред.) Поэтому решение сосредоточиться на более глобальных задачах, ряд очень перспективных проектов, а также создание Ассоциации компаний DIY-рынка стали причинами покинуть АКИТ", — заключил Федоров.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) была создана в 2012 году. В нее входят, в частности, ритейлеры "М.Видео", "Эльдорадо", "Связной", Media Markt, Ozon, "Детский мир" и "Спортмастер". Объем рынка интернет-торговли в России, по оценке АКИТ, в 2017 году увеличился на 13% и достиг 1,04 триллиона рублей.