ПЕКИН, 14 авг — ПРАЙМ. Tencent Holdings Ltd. в понедельник сообщила, что китайские регуляторы запретили ей продажу видеоигры, в которой игроки должны охотиться на чудовищ. Это уже не первая неудача ее бизнеса игр для ПК, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Технологический гигант убрал "Monster Hunter: World" со своей игровой платформы WeGame после того, как китайские регуляторы отозвали операционную лицензию этой игры, сославшись на "многочисленные жалобы" на ее контент.

Tencent не уточнила, в чем заключалась проблема с контентом и не ответила на просьбу о комментариях.

Один из аналитиков отметил, что китайских регуляторов, известных борьбой с чрезмерно жестоким контентом, могло смутить изображение трупов в этой игре. Игроки выступают в роли охотников, преследующих и убивающих опасных существ в экзотических землях.

Ожидалось, что"Monster Hunter: World" станет одним из блокбастеров Tencent. Лицензию на эту игру она приобрела у японского разработчика Capcom Co.

Игра была представлена на WeGame на прошлой неделе. Как сообщила WeGame в своем пресс-релизе в июле, Tencent получила на эту игру более миллиона предзаказов. Компания заявила, что вернет деньги китайским клиентам, которые оплатили эту игру.

Tencent уже сталкивается со стагнацией продаж на рынке игр для ПК, указывает Чэньюй Цуй, старший аналитик в IHS Markit. Продажи игр компании в 1-м квартале не изменились по сравнению с прошлогодним уровнем.

Кроме того, запрет игры нарушил планы Tencent по продвижению платформы WeGame. Компания планирует представить в Гонконге международную версию WeGame. Как отметила Цуй, она будет напрямую конкурировать с Steam, базирующейся в США платформой игр для ПК, у которой миллионы китайских пользователей. Monster Hunter была первой популярной игрой, запущенной одновременно на WeGame и Steam, добавила она.

"Раньше игры на WeGame были довольно старомодными, – указала Цуй. – Удаление свежей игры означает, что Tencent может упустить удачный момент для конкуренции".