МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила выкуп "дочкой" "Мегафона" — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL) — выкуп до 20,8% акций материнской компании, говорится в сообщении компании.

"Мегафон" сообщает, что компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited, являющаяся стопроцентной дочерней компанией "Мегафона", получила согласие Федеральной антимонопольной службы … на приобретение до 20,8% голосующих акций "Мегафона", — говорится в сообщении. Эти бумаги включают в себя, в том числе, ГДР.

Весь этот пакет в совокупности с имеющимися у компании MICL и ее группы лиц обыкновенными акциями, включая ГДР, составит до 81,0378% голосующих акций "Мегафона".

"Мегафон" 16 июля объявил о программе приобретения обыкновенных акций и ГДР и о последующем делистинге ГДР с LSE. Программа будет осуществляться "дочкой" оператора — MICL. Она приобретет до 128,95 миллиона бумаг, составляющих 20,8% всех выпущенных и размещенных акций компании. Выкуп акций будет осуществлен с небольшой премией к рыночной цене.