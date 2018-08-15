МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Абоненты Tele2 из ряда регионов сообщают о сбоях в работе сети оператора, компания при этом заверяет, что оперативно устранила неполадки.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах и в сетях операторов, сбой произошел около 12.14 мск. Больше всего абоненты Tele2 жаловались на сбой всех сервисов — 45%, на отсутствие мобильной связи — 28%, мобильного интернета – 26%.

О сбоях в сети Tele2 сообщали, в частности, пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Иркутска и Перми.

В Tele2 заверяют, что компания оперативно устранила сбой.

"Некоторые абоненты Tele2 могли испытывать сложности при пользовании интернетом. При этом голосовая связь работала в штатном режиме. Техническая служба компании оперативно обнаружила проблему с доступом в интернет и устранила неполадку в течение 20 минут", — сказали РИА Новости в пресс-службе компании.