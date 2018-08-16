МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" обсуждает с российскими ритейлерами и сотовыми операторами продажи своего нового смартфона, сообщили агентству "Прайм" ряд участников переговоров.

О разработке "Яндексом" смартфона стало известно в июле, когда уведомление о смартфоне "Яндекс.Телефон" появилось в едином реестре Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данные о характеристиках смартфона в документах не раскрывались. "Яндекс" с того момента никак не прокомментировал разработку устройства.

Первую партию смартфонов "Яндекс" планировал импортировать в Россию осенью, она может составить около 20 тысяч аппаратов, написала в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным одного из собеседников издания, на старте переговоров обсуждаемая цена смартфона составляла 14,99 тысячи рублей, но сейчас из-за роста курса доллара увеличилась до 16,99 тысячи рублей. Другой собеседник газеты назвал цену в 20 тысяч рублей. Договориться о продажах, по данным газеты, пока не удается из-за того, что "Яндекс" требует минимальных наценок на свои смартфоны.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" вела предварительные обсуждения с "Яндексом". Мы заинтересованы в продаже новинок, если они будут востребованы у российских пользователей", — сказал представитель группы.

В пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн") сообщили, что рассматривают предложение от интернет-компании. В "Мегафоне" отметили, что компания обсуждает с "Яндексом" возможность продажи смартфона, но никаких договоренностей пока не достигнуто. В пресс-службе МТС отказались от комментариев. Представитель "Яндекса" заявил, что компания не комментирует слухи.

В 2014 году "Яндекс" выпустил свою операционную систему на базе открытого исходного кода Android. На операционной системе от "Яндекса" вышли несколько смартфонов и планшетов, а в 2015 году проект был закрыт.