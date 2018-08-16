МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Один из фаворитов азиатского рынка акций лишился расположения инвесторов.

Акции Tencent Holdings Ltd. упали в четверг в Гонконге на 5% после того, как этот китайский технологический гигант отчитался о первом падении квартальной прибыли более чем за 10 лет. Эта волна продаж продолжила негативный тренд, который лишил компанию более 175 млрд долларов рыночной стоимости начиная с января.

Слабые результаты крупнейшего в мире издателя видеоигр по выручке заставили покраснеть многих экспертов Уолл-стрит. Почти все аналитики, отслеживающие динамику акций Tencent, рекомендовали покупать ее акции, которые, согласно FactSet, недавно торговались на 32% ниже их средней целевой стоимости.

"Мы были совершенно потрясены последними результатами и приносим извинения", — указал в заметке глава азиатского аналитического подразделения Northern Trust Capital Markets Дуглас Мортон после того, как прибыль компании оказалась значительно хуже его прогноза.

Назвав результаты Tencent "худшими в недавней истории", Мортон отметил, что эти неудачные цифры могут спровоцировать новую волну продаж на развивающихся рынках, хотя у Tencent мало общего с валютными проблемами Турции, которые в этом месяце оказали давление на мировые рынки высокорисковых активов.

Только на этой неделе цена акций Tencent сократилась на 12%. Акции, которые недавно торговались по 326,20 гонконгского доллара (41,56 доллара США), теперь подешевели почти на треть от своего рекордного январского максимума. В январе рыночная капитализация Tencent достигала 572 млрд долларов США, опережая капитализацию американского гиганта социальных медиа Facebook<FB> Inc.

Эта волна продаж заставила инвесторов опасаться распространения кризиса на другие технологические бумаги по всему миру. Акции других китайских технологических гигантов с листингом в США, Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc., в среду также подешевели, сильнее уйдя в минус по сравнению с началом года.

Важный технологический индекс NYSE FANG+, включающий в себя акции Alibaba, Baidu и нескольких американских технологических гигантов, снизился в среду на 1,6% — наиболее сильно с начала месяца. Индекс MSCI для развивающихся рынков находится на грани "медвежьего рынка", снизившись почти на 20% от максимума 26 января.

И хотя оптимизм аналитиков насчет Tencent начинает улетучиваться, многие по-прежнему смотрят на эту компанию оптимистично. У них присвоен ее акциям рейтинг "покупать" с высокими целевыми стоимостями. При этом Tencent остается самой дорогой публичной компанией в Азии.

Мортон из Northern Trust, который в этом году неоднократно советовал клиентам покупать бумаги Tencent на откатах, заявил, что, по его мнению, долгосрочные перспективы этих акций по-прежнему позитивны.

"Мы остаемся покупателями (пускай и смиренными)", — добавил он.

Корпорации Tencent является создателем популярного мессенджера WeChat и ряда популярных онлайн-игр.