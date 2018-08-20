ПЕКИН, 20 авг — ПРАЙМ. Apple Inc. удалила нелегальные приложения из своего магазина App Store в Китае после того, как подверглась критике в государственных медиа за недостаточные усилия по борьбе с запрещенным контентом, сообщает Dow Jones.

"Приложения для азартных игр незаконны и недопустимы на App Store в Китае, — указала Apple в заявлении в понедельник. – Мы уже удалили многие приложения и разработчиков за попытки распространять незаконные приложения для азартных игр в нашем App Store, и мы бдительно выявляем и пресекаем распространение такого контента в магазине".

В воскресенье об этом сообщила китайская телекомпания CCTV. По ее словам, было удалено 25 000 приложений. Apple не подтвердила эту цифру.

Компания предлагает в Китае свыше 1,8 млн приложений, согласно данным министерства промышленности и информационных технологий страны. Удаленные 25 000 приложений составляют примерно 1,4% от общего числа.

Китайские медиа недавно раскритиковали базирующуюся в Купертино (Калифорния) компанию из-за наличия незаконных приложений в ее магазине, а также за недостаточно активную блокировку незаконного контента в ее сервисе iMessage.

"Apple сама установила правила размещения приложений в своем магазине, но не следовала этим правилам, что привело к распространению мошеннических лотерейных и игорных приложений", — заявила CCTV в воскресенье.

Эта критика Apple в СМИ произошла в непростое время для американских компаний, работающих в Китае. Опасения насчет последствий торговой воны между двумя крупнейшими экономиками мира усиливаются. Эксперты по внешней торговле говорят, что Китай может ударить по американскому бизнесу как с помощью тарифов, так и другими способами, включая кампании в медиа против американских товаров.

Между тем товары под американскими брендами, включая iPhone от Apple, по-прежнему популярны в Китае.

Apple время от времени расчищает свой App Store и в США, удаляя устаревшие или спамерские приложения. В Китае Apple, по ее словам, в прошлом году удалила из App Store около 700 приложений виртуальных частных сетей (VPN) в ответ на новые местные ограничения. VPN используются физическими лицами и компаниями, чтобы безопасно передавать данные и открывать сайты, заблокированные в Китае.