МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Apple Inc. планирует позднее в этом году выпустить бюджетный ноутбук, оснащенный дисплеем с технологией Retina, разрешение которого будет выше, чем у других продуктов компании.

По словам источников, Apple также намерена представить три новых iPhone, Apple Watch с увеличенными дисплеями и новые планшеты iPad Pro, сообщает Dow Jones.

Кроме того, как указало Bloomberg, компания планирует обновить ноутбук Mac mini.

Представитель Apple отказался от комментариев.