МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Nokia Corp. сегодня сообщила, что рассчитывает получать до 3 евро с каждого нового телефона, который будет использовать ее запатентованные технологии, связанные со стандартом связи 5G.

Финский производитель сетевого оборудования владеет большим набором основополагающих патентов на технологии беспроводной связи и выдает лицензии на пользование производителям мобильных телефонов. С учетом грядущего распространения стандарта 5G компания озвучила прогноз по стоимости лицензирования устройств, поддерживающих такой тип связи, сообщает Dow Jones.

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"Новые стандарты сетей 5G будут во многом основаны на разработках Nokia. Подготовка стандартов будет завершена позднее в 2018 году, и Nokia будет контролировать значительную часть основополагающих патентов, – сказано в заявлении. – По нашим оценкам, покупка лицензии на пакет патентов Nokia для мобильных телефонов, поддерживающих новый стандарт радиосвязи 5G, обойдется не более чем в 3 евро в расчете на одно устройство".

Nokia считает, что ее передовые технологии найдут применение не только в мобильных телефонах, но и в большом числе других пользовательских устройств. Для других категорий устройств стоимость лицензирования будет устанавливаться отдельно. Nokia поддерживает связь с участниками отрасли, чтобы разработать наиболее удобные им модели лицензирования.