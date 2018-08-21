МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистый долг МТС по итогам второго квартала 2018 года составил 194,5 миллиарда рублей, сократившись на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом (с 204,1 миллиарда рублей), говорится в сообщении компании.

Соотношение чистого долга к OIBDA остался на прежнем уровне – 1,1.

Общий долг МТС на 30 июня составил 310,5 миллиарда рублей, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом. В структуре общего долга 85% приходится на рублевые заимствования. Долговые обязательства в нерублевом выражении составляют порядка 15% в общем долговом портфеле и состоят, главным образом, из двух выпусков еврооблигаций сроком до 2020 и 2023 годов, отмечает компания.

Свободный денежный поток МТС на конец отчетного периода составил 30,8 миллиарда рублей, сократившись на 24,1%. "Снижение показателя в годовом исчислении в значительной степени связано с приобретением компаний (3,1 миллиарда рублей), инвестициями в Ozon (2,1 миллиарда рублей) и ростом капитальных вложений в строительство сети", — поясняется в сообщении.

Капзатраты МТС во втором квартале составили 17,6 миллиарда рублей, увеличившись на 15% с 15,3 миллиарда рублей за аналогичный период 2017 года. В общей сумме по итогам первого полугодия 2018 года МТС направила на капитальные затраты 34,2 миллиарда рублей без учета стоимости лицензий. За отчетный период МТС построила около 6 тысяч базовых станций по всей России, из которых более половины составили базовые станции в стандарте LTE. Наиболее активное строительство осуществлялось в Москве и Московской области, Приморском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане и Новосибирской области.