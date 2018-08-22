МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Facebook Inc. прекратила еще ряд кампаний влияния, якобы исходящих из Ирана и России и имеющих целью посеять раздор в мировой политике, в рамках очередной чистки нарушителей на своем сайте, сообщает Dow Jones.

В частности, 652 страницы и аккаунта, связанные с Ираном, были наказаны за "скоординированное недостоверное поведение". Эти страницы были нацелены на интернет-сервисы в США, на Ближнем Востоке, Великобритании и Латинской Америке. Их активность, похоже, отражает все более настойчивые попытки иранского режима продвигать свою геополитическую повестку с помощью различных онлайн-уловок.

Кроме того, Facebook отключила неназванное число аккаунтов и страниц, связанных, по ее словам, с Россией. И хотя якобы имевшая место российская активность на Facebook в прошлом была сосредоточена на социальных проблемах США, нарушители, выявленные в ходе очередной чистки, фокусировались на политике в Сирии и на Украине.

Facebook заявила, что не нашла свидетельств того, российская и иранская кампании были связаны между собой.

"На данный момент мы расследуем некоторые из этих кампаний уже в течение нескольких месяцев, что подчеркивает конфликт, который мы ощущаем в рамках каждого из расследований, между необходимостью блокировать нарушителей и улучшать со временем наши инструменты защиты, — заявил гендиректор Марк Цукерберг на поспешно назначенной конференции с журналистами во вторник вечером. – Если мы удалим их слишком рано, то будет труднее понять их планы и масштабы их сети. Это также может затруднить правоохранительную деятельность".

По его словам, меры, о которых было объявлено во вторник, отражают новый подход компании к выявлению и искоренению фальшивой активности.

"Предпринятый нами переход от реактивного выявления к проактивному является важным изменением и со временем сделает Facebook безопаснее для каждого", — заявил он журналистам.

Днем ранее Microsoft<MSFT> Corp заявила, что российские хакеры, связанные с кибератаками на Демократическую партию в ходе выборов 2016 года, стали активнее пытаться влиять на американскую политику в преддверии промежуточных выборов, стремясь охватить организованные консервативные группы.

О существовании сети фальшивых иранских страниц Facebook узнала от базирующейся в США компании кибербезопасности FireEye.

Представители Facebook на конференции с журналистами избегали говорить о мотивах иранских и российских кампаний. Ли Фостер, аналитик FireEye, работавший над иранским расследованием, заявил, что выявленные страницы пытались продвигать интересы Тегерана, включая "антисаудовские, антиизраильские и пропалестинские темы".

Руководство Facebook заявило, что ожидает выявления новых случаев негативной активности. "Мы продолжаем вести ряд расследований, и мы известим вас, когда будем знать больше", — заявил Цукерберг.

FireEye сообщила, что также выявила подозрительную активность в Twitter.

В сообщении в корпоративном аккаунте во вторник Twitter заявил, что заморозил 284 аккаунта "за участие в скоординированном манипулировании".

"Похоже, что многие из этих аккаунтов имеют иранское происхождение", — говорится в сообщении.

Представитель Twitter отказался от дальнейших комментариев, добавив, что компания будет публиковать обновления, когда у нее появится новая информация.

Facebook заявила, что проинформировала правительства США и Великобритании об иранской активности.

Сенатор Ричард Берр, возглавляющий комитет сената по разведке, который расследует операции онлайн-влияния, заявил, что информация Facebook подтверждает желание иностранных игроков использовать социальные сети, чтобы посеять политические разногласия, и что "Россия – не единственный враждебный игрок, развивающий этот потенциал".