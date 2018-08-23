МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Структура "Мегафона" в рамках выкупа акций получила предложения на выкуп 18,6% размещенных обыкновенных акций, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что согласно объявлению компании MegaFon Investments Limited, на момент окончания срока программы приобретения количество обыкновенных акций и ГДР, в отношении которых были получены заявки на продажу в рамках программы приобретения, составило 57,032 миллиона обыкновенных акций и 58,294 миллиона ГДР.

"Общее количество обыкновенных акций и ГДР, предложенных к продаже в рамках программы приобретения, в совокупности составляет 18,6% общего количества размещенных обыкновенных акций "Мегафона" по состоянию на 23 августа 2018 года. Компания MICL приняла к приобретению все надлежащим образом заявленные к продаже обыкновенные акции и ГДР с учетом порядка расчетов, установленного в меморандуме о программе приобретения и сопутствующих документах", — говорится в сообщении.

"Мегафон" с 16 июля по 22 августа проводил программу приобретения обыкновенных акций и ГДР с последующим делистингом ГДР с Лондонской биржи. Выкуп осуществляется "дочкой" оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). Она могла приобрести до 128,95 миллиона бумаг, составляющих 20,8% всех выпущенных и размещенных акций компании. Цена покупки составляет 9,75 доллара за каждую обыкновенную акцию и ГДР.