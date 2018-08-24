МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Власти США, по словам осведомленных источников, ведут расследование потенциальных случаев взяточничества и коррупции, связанных с продажей программного обеспечения Microsoft<MSFT> Corp. в Венгрии, сообщает Dow Jones.

В 2013 году несколько аналогичных расследований в отношении бизнес-партнеров Microsoft были проведены в пяти других странах. Ранее в этом десятилетии Microsoft начала активно продвигать свой бизнес на развивающихся рынках, а также в менее крупных странах со средним уровнем дохода, например в Венгрии. В некоторых случаях ее усилия обернулись проблемами с репутацией и судебными разбирательствами.

Как пояснили источники, министерство юстиции США и Комиссия по ценными бумагам и биржам США (SEC) сейчас пытаются выяснить, как в 2013 и 2014 годах Microsoft продавала ПО, например Word и Excel, венгерским фирмам-посредникам, которые потом перепродавали эти продукты госструктурам.

Microsoft продавала часть своих продуктов посредникам со значительной скидкой, а затем эти фирмы перепродавали их властям Венгрии по цене, близкой к реальной, сказали источники. Следственные органы, согласно источникам, сейчас расследуют, использовали ли эти посредники разницу в ценах для выплаты госчиновникам взяток и откатов.

Microsoft заявила, что, как только ей стало известно о "потенциальных нарушениях" в ее венгерском бизнесе в 2014 году, она безотлагательно начала внутреннее расследование. Об этом сообщил The Wall Street Journal заместитель главного юрисконсульта Microsoft Дэвид Говард. Компания сказала, что сотрудничает с Минюстом и SEC.

В 2012 году Microsoft попыталась разубедить правительство Венгрии использовать бесплатное ПО для обработки текстов и таблиц, поставляемое ее конкурентами. В ноябре 2012 года Кевин Тёрнер, который был тогда операционным директором, встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На встречу, согласно заявлению властей, он привел группу владельцев небольших фирм.

По словам источников, в следующие два года ежегодные продажи программного обеспечения Microsoft этим компаниям составляли около 30 млн долларов, причем иногда продукция продавалась со скидкой, доходящей до 30%. Не удалось выяснить, какие именно из этих продаж сейчас проходят проверку.

Как утверждают источники, скидки согласовывали сотрудники отделов продаж Microsoft, находившиеся за пределами Венгрии. По словам компании, эти решения базировались на не соответствующих действительности сведениях, которых подавали нечестные венгерские сотрудники.

Не все из этих скидок предназначались госструктурам, которые в итоге покупали ПО у посредников, сказали источники.

Эти сделки помогли повысить продажи и прибыль в местном подразделении. В пресс-релизе от июня 2015 года Microsoft отметила Венгрию как "лидера среди подразделений схожего размера на протяжении двух лет подряд" за предыдущие пять лет.