МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Hewlett Packard Enterprise Co. (HP Enterprise, HPE) по итогам девяти месяцев 2017-2018 финансового года, завершившихся 31 июля, составила 2,665 миллиарда долларов против чистого убытка в 180 миллионов долларов за аналогичный период годом ранее, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,69 доллара против убытка в 0,11 доллара годом ранее. Выручка компании по итогам девяти месяцев выросла на 8%, до 22,906 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала 2017-2018 фингода чистая прибыль компании в годовом выражении выросла в 2,7 раза, до 451 миллиона долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль в отчетном периоде составила 0,29 доллара по сравнению с прибылью в 0,1 доллара годом ранее. Выручка HP Enterprise за прошедший квартал выросла на 3,5%, до 7,764 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 1,85-1,9 доллара.

Hewlett Packard Enterprise Co. — американская IT-компания. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.