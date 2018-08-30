МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Австралийские телекоммуникационные компании TPG Telecom и Vodafone Hutchison Australia (VHA) заключили соглашение о слиянии, говорится в релизе Vodafone Group.

В результате сделки будет создана новая компания под названием TPG Telecom Limited. Ее рыночная стоимость оценивается в примерно 15 миллиардов австралийских долларов (10,97 миллиарда долларов США), а годовая выручка — в 6 миллиардов австралийских долларов (4,4 миллиарда долларов США).

VHA будет принадлежать 50,1% в объединенной компании, TPG — оставшиеся 49,9%. Генеральным директором TPG Telecom Limited станет Инаки Берроета (Inaki Berroeta), который в настоящее время возглавляет VHA.

"Эта сделка ускоряет реализацию обновленной стратегии по работе Vodafone в Австралии и согласуется с нашими целями по повышению стоимости нашего бизнес-портфеля", — приводятся в релизе слова главы Vodafone Ника Рида (Nick Read). Он также добавил, что новая компания сможет лучше конкурировать с ведущими австралийскими телекомами Telstra и Optus.

Vodafone Hutchison Australia — совместное предприятие британской Vodafone и гонконгской CK Hutchison, третья по величине телекоммуникационная компания Австралии. По состоянию на июнь 2018 года общее число абонентов VHA составляло почти 6 миллионов человек.

TPG Telecom — австралийская телекоммуникационная и IT-компания специализирующаяся на потребительских и бизнес-интернет-услугах, а также на услугах мобильной телефонной связи.