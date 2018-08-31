МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Доля поисковых запросов к Google на Android-устройствах снизилась за год в РФ до 49% с 60% в августе 2017 года, при этом доля "Яндекса", напротив, выросла до 49% с 40% в августе прошлого года, следует из данных портала Russian search marketing.

Рост доли "Яндекса" связан с появлением возможности выбора поисковой системы на устройствах на базе Android. "Всплывающие окна, позволяющие выбрать поисковую систему по умолчанию, в браузерах Google Chrome появились в августе 2017 года", — говорится на портале.

ФАС в сентябре 2015 года по жалобе "Яндекса" признала Google нарушителем закона о конкуренции, усмотрев в действиях компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем, в начале ноября 2016 года, ФАС оштрафовала две структуры Google на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение в срок предписания.

По итогам двухлетнего разбирательства в суде ФАС и Google заключили мировое соглашение. Компания выплатила все штрафы ФАС и отказалась от эксклюзивности своих приложений на базе ОС Android в РФ. Кроме того, Google обязался не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе — на основном экране по умолчанию.

По данным аналитического сервиса "Яндекс.Радар", доля "Яндекса" на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во втором квартале составила в среднем 56,2% против 54,3% во втором квартале 2017 года и 56,5% в первом квартале 2018 года. В России доля поисковых запросов к "Яндексу" на устройствах на базе Android составила во втором квартале 47,8%, тогда как в первом квартале 2018 года она составляла 46,3%, а во втором квартале 2017 года — 38,2%.