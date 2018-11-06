МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Amazon.com Inc., согласно осведомленному источнику, планирует разместить свою вторую штаб-квартиру в двух разных местах вместо того, чтобы выбрать какой-то один город. Это неожиданное решение означает, что новый крупный офис компании будет оказывать влияние сразу на два местных сообщества, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Планируя построить два равноправных офиса для второй штаб-квартиры, которая станет дополнением существующей в Сиэтле, компания исходит из того, что это позволит нанять больше первоклассных технологических специалистов. Кроме того, этот шаг упростит жилищные и транспортные задачи, а также решение возможных проблем, связанных с появлением десятков тысяч новых работников.

Как добавил источник, согласно новому плану, в каждой из локаций будет размещено по 25 000 сотрудников компании.

Amazon продолжает переговоры с многими городами, но пока не приняла окончательного решения. В воскресенье The Wall Street Journal сообщила, что Amazon завершает переговоры с несколькими городскими сообществами, включая Кристал-Сити, расположенный в Северной Виргинии, Даллас и Нью-Йорк.

По словам источников, о решении может быть объявлено уже на этой неделе.

Все три главных офиса Amazon в США, вероятно, будут обладать аналогичными функциями в плане управления и административной работы. Тем не менее, каждый из новых офисов будет меньше, чем штаб-квартира в Сиэтле, персонал которой насчитывает 45 000 человек.

Джефф Финкл, президент Международного совета по экономическому развитию (IEDC), некоммерческой организации, представляющей в США лиц, которые отвечают за экономическое развитие, заявил, что теперь у каждого из городов будет меньше оснований для громких заявлений о победе в конкурсе на размещение штаб-квартиры.

"Многие из этих сообществ надеялись стать второй штаб-квартирой наравне с Сиэтлом, – заявил он. – Я думаю, что это будут просто региональные офисы, или бэк-офисы, или крупные офисы, но не вторая штаб-квартира".

Открывая две штаб-квартиры, Amazon сможет искать специалистов в различных географических регионах, включая тех, которые, возможно, не захотят уезжать слишком далеко от дома. Кроме того, ей, возможно, удастся избежать конкуренции с другими технологическими гигантами: в районе Сиэтла Amazon приходится конкурировать с Microsoft<MSFT> Corp. Компания продолжит нанимать экспертов по машинному обучению, искусственному интеллекту и логистике. В настоящее время Amazon нанимает всех этих специалистов в Сиэтле.

Кроме того, такое решение позволит ей смягчить риски, которые могут быть связаны с избранным регионом. Amazon не хочет быть единственной крупной компанией в городе, как происходит в Сиэтле, указали источники. Создание 50 000 новых рабочих мест – пусть даже более чем за 10 лет – может привести к некоторым накладкам в транспортной системе и даже к дефициту доступного жилья.