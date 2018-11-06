МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, которые должны вступить в силу в мае. В процессе идентификации мессенджер будет направлять оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера. Оператор должен предоставить информацию сервису в течение 20 минут с момента получения запроса. При наличии сведений о номере операторы связи будут вносить в свою базу информацию о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.

В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от него идентификация считается непройденной, и мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю. Также предусмотрена повторная идентификация при смене номера или сведений об абоненте.

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, реализовать идентификацию пользователей в мессенджерах будет сложно сразу по нескольким причинам. Во-первых, возникнут технические проблемы: нет прямой связи между сотовым оператором, магазином приложений и непосредственным устройством. К тому же, не решен вопрос "серых" сим-карт, при покупке которых не нужно сообщать свои персональные данные. Во-вторых, остро встанет юридический вопрос — нет определений ни "мессенджера", ни "отправителя сообщения в мессенджере", из-за чего могут возникать юридические коллизии. Однако в любом случае инициатива направлена на деанонимизацию пользователей мессенджеров, убеждены эксперты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА

Реализовать идентификацию россиян в мессенджерах по номеру телефона будет технически сложно, считает руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц. "Не понимаю, как обеспечить связку сотового оператора, магазина приложений и устройства. Более того, есть масса других способов, как пользователю зарегистрироваться в новом мессенджере", — говорит он. Инициатива в большей степени направлена на деанонимизации услуг, предоставляемых провайдерами.

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков также полагает, что идентификация пользователя мессенджера является весьма трудной с технической точки зрения задачей, в данном случае остро встает вопрос о статусе сим-карты.

"Привязать пользователя мессенджера к данным сим-карты, с помощью которой осуществляется выход в интернет, несомненно, возможно, однако неясно, как идентифицировать пользователей, пользующихся сим-картами, оформленными на подставных лиц", — говорит он.

При этом достаточно сложно дать юридически верное определение мессенджера, отмечает он, так как возможность обмена сообщениями в режиме реального времени предоставляется широким спектром программ. С законодательной точки зрения уточнения требует понятие "отправитель сообщения". Например, в почтовой системе можно начать писать сообщение, но никуда его не отправлять, а сохранить как черновик, "адресат" может зайти в этот же ящик и прочитать черновик.

"Можно ли в данном случае говорить о том, что сообщение было куда-либо отправлено, а его автор подлежит идентификации — вопрос не из простых", — рассуждает он.

По его мнению, данная инициатива требует глубокой проработки с технической точки зрения, а ее реализация в настоящем виде оставляет множество лазеек для обхода правил.

Идентификация пользователей мессенджеров по номеру телефона может быть бесполезной, учитывая существование в России рынка "серых" сим-карт, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. По его словам,проект постановления уже обсуждался в прошлом году, но документ по итогам отраслевого обсуждения не прошел оценку регулирующего воздействия. Проект текущего постановления, по его словам, не появлялся на портале нормативно-правовых актов, и у экспертов не было возможности его обсудить и прокомментировать. Однако утвержденные правила идентичны требованиям проекта, который был внесен прошлой осенью, замечает он.

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

Стремление правительства регулировать коммуникации в мессенджерах предсказуемо: несмотря на то что привычной для россиян трактовкой введения правил регуляции является политический подтекст, нельзя упускать из виду и экономическую составляющую, отмечает заместитель генерального директора CrosDigital Ксения Касьянова. Рынок мессенджеров достиг уровня насыщения – у 83% владельцев смартфонов установлены несколько сервисов по обмену сообщениями.

По ее словам, дальнейший рост возможен только за счет появления пользователей новых устройств, но и здесь скачкообразный рост также невозможен. Рынки на данной степени развития так или иначе попадают в зону внимания государства – сделать механику прозрачной выгодно, в том числе, и с экономической точки зрения, уверена она.

В коммуникационной индустрии мессенджеры имеют колоссальное значение, являясь при этом крайне непрозрачным сегментом с точки зрения использования рекламных инструментов.

"Например, у 59% пользователей смартфонов в России установлен WhatsApp (данные на начало 2018 года), но релевантных данных о пользователях, конечно же, нет, и именно ввиду отсутствия регуляции. Рекламный рынок развивается тогда, когда появляется возможность релевантной оценки аудитории", — объясняет она.

С введением регуляции рынок мессенджеров будет более понятен с точки зрения коммуникационной работы: от инструментов оценки аудитории до развития новых технологий рекламного и коммуникационного взаимодействия, считает Касьянова.

В свою очередь, по мнению Плуготаренко, опубликованные правила идентификации пользователей мессенджеров вызывают много вопросов. Так, непонятно, какой конкретно информацией будут обмениваться мессенджеры и операторы связи и каким образом должна быть урегулирована эта информация в части защиты персональных данных и защиты сведений об абоненте.

"Если это только сведения о "наличии или отсутствии информации об абоненте", то такая идентификация на самом деле не дает ничего", — уверен он.

Неясно, как правила будут действовать в отношении несовершеннолетних и юридических лиц, как будет происходить ценообразование, кто будет регулировать тарифы, указывает эксперт.

К тому же, не исключено, что идентификация пользователей мессенджеров может затронуть право граждан на тайну переписки, которая гарантируется 23 статьей Конституции РФ, замечает Садыков.

"Однако в таких вопросах всегда приходится искать компромисс между тайной переписки и требованиями общественной безопасности", — говорит он.

Помимо возможного нарушения конституционного права на тайну переписки, инициатива, скорее всего, повлечет за собой также и повышение стоимости мобильной связи, так как операторам потребуются дополнительные ресурсы для осуществления проверки, полагает партнер Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Екатерина Дедова.

"При этом не очень понятно, как это нововведение будет работать с теми, кто уже был зарегистрирован в мессенджерах", — отмечает она, уточняя, что, как и в случае с другими подобными мерами, их введение, вероятнее всего, будет объясняться требованиями безопасности.