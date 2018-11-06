МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Требования властей РФ по идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона технически выполнимы, но потребуют у операторов связи доработки оборудования, заявили РИА Новости в пресс-службе МТС.

Ранее во вторник правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Согласно документу, при идентификации пользователя мессенджер будет направлять оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера. Оператор, в свою очередь, должен предоставить информацию сервису в течение 20 минут с момента получения запроса. В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от него идентификация считается не пройденной, и мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю.

"Технически требования постановления (правительства — ред.) выполнимы, но потребуют доработки оборудования", — заявили в МТС.

В пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), "Мегафона" и Tele2 отказались от комментариев РИА Новости. Представители мессенджеров также не прокомментировали новые правила идентификации.

Документ также предусматривает внесение операторами в свою базу сведений о том, в каких приложениях переписываются их клиенты, а также уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер. В случае расторжения договора между оператором и абонентом, прошедшим процедуру идентификации, или изменений сведений об абоненте оператор в течение суток уведомляет об этом мессенджер. Сервис, в свою очередь, обязан провести повторную идентификацию. Правила вступают в силу через 180 дней.