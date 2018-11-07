ДУШАНБЕ, 7 ноя — ПРАЙМ. Социальные сети Facebook и Одноклассники, а также портал Youtube заблокированы в Таджикистане, сообщают в среду пользователи, заходящие туда через VPN и анонимайзеры.

Также ограничен вход в Viber, What’s App и Telegram.

В Службе связи Таджикистана РИА Новости эту ситуацию комментировать не стали и посоветовали обратиться в Единый коммуникационный центр (ЕКЦ).

"Мы только предоставляем интернет своим клиентам. Блокировка и разблокировка сайтов зависит не от нас", — сообщил РИА Новости представитель ЕКЦ.

В последний раз соцсети и ряд местных новостных сайтов в Таджикистане были заблокированы в августе после теракта в Дангаринском районе, в результате которого погибли четыре иностранных туриста. Тогда помимо сайтов информагентств и социальных сетей был ограничен и доступ к VPN и анонимайзерам.