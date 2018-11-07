МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Стандарт связи 5G распространяется все шире, и этого, вероятно, будет достаточно, чтобы разогнать тучи, сгустившиеся над производителями сетевого оборудования, говорится в статье Dow Jones.

Обстановка и впрямь стала мрачной: Apple<AAPL> сокращает производство смартфонов, рост продаж автомобилей замедлился, промышленные рынки не могут поддерживать прежние высокие темпы роста. Экономика в целом дала слабину.

Сильнее всего пострадали циклические акции, динамика которых теснее всего связана с состоянием экономики. Субиндекс производителей сетевого оборудования в составе S&P 500 снизился более чем на 10% относительно максимума, достигнутого 3 октября, и перешел в зону коррекции. Однако есть и просветы: аналитик Piper Jaffray Харш Кумар написал, что "самой распространенной воодушевляющей темой", звучавшей на пресс-конференциях полупроводниковых компаний после отчетности за 3-й квартал, был переход на 5G. Он добавил: "Строительство инфраструктуры для сетей 5G – это реальный процесс, который происходит у нас на глазах".

Стандарт 5G – это шаг вперед по сравнению с 4G и 4G LTE. По словам Intel, задержка в сетях 5G будет в 10 раза меньше, скорость – в 50 раз выше, а пропускная способность – больше в 1000 раз.

Этот переход стал серьезным испытанием для всех участников телекоммуникационной отрасли. По словам Кумара, объем данных, проходящих через базовую станцию 5G будет выше текущих в 5–10 раз. Конструкция антенн усложнится, все соединения потребуется обновить. "Расходы на внедрение систем 5G будут на порядок выше, чем были при переходе к 4G", – сказал он.

Те сетевые компании, которые находятся в начале цепочки поставок, уже ощутили преимущества перехода на 5G. Производители микросхем Intel и Texas Instruments сообщили о росте выручки в подразделениях услуг связи на двузначный процент, хотя инвесторы опасались, что они пострадают из-за снижения инвестиций в центры обработки данных. Cisco Systems отметила, что на выставке 2018 Mobile World Congress ее клиенты стали договариваться о конкретных этапах перехода на 5G.

Возглавят этот переход такие крупные операторы, как AT&T и Verizon Communications. Первая в феврале приобрела Fiber-Tower Corporation ради доступа к широкополосным каналам для ускоренного развертывания 5G. Verizon, руководствуясь той же логикой, в 2017 году приобрела Straight Path Communications. В этом году Verizon начала развертывание сетей 5G для частных клиентов на четырех американских рынках, а в 2019 году планирует охватить и другие регионы.

Строительство сетей 5G идет не только в США. Активнее всех за переход на новый стандарт взялся Китай: к следующему году в местных густонаселенных городских районах будут работать сразу по несколько базовых станций.

Темпы развития крайне высоки. Объем мирового интернет-трафика измеряется уже зетабайтами (единица с 21 нулем). По прогнозам Cisco, ежегодный темп его роста будет превышать 20% по крайней мере до 2021 года. Это огромные массивы данных, обработка которых невозможна без инфраструктуры 5G.