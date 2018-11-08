МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии 2018-2019 финансового года (завершилось 30 сентября) увеличилась в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 245 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 2,06 цента против 0,61 цента за шесть месяцев прошлого финансового года. Выручка Lenovo в отчетном периоде достигла 25,293 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем годом ранее.

Во втором квартале 2018-2019 фингода Lenovo зафиксировала прибыль в размере 168 миллионов долларов — на 21% больше прошлогоднего результата. Прибыль на акцию составила 1,41 цента против 1,26 цента годом ранее. Выручка выросла на 14% — до 13,38 миллиарда долларов.

"Результаты показывают, что сосредоточенность Lenovo на реализации нашей стратегии Intelligent Transformation продолжает способствовать увеличению как выручки, так и прибыли. Нет никаких сомнений в том, что Lenovo находится в фазе сильного и устойчивого роста", — считает генеральный директор компании Ян Юаньцин, чьи слова приводятся в релизе.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.