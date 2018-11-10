МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вклад искусственного интеллекта в мировой ВВП к 2030 году может вырасти до 16 триллионов долларов с текущей цифры в один триллион долларов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы видим, что экспансия искусственного интеллекта в последующие годы будет только увеличиваться. Если сегодня вклад в мировой ВВП 1 триллион долларов, и сегодня уже данным исследованием занимаются порядка 2 миллионов человек в мире, то мы видим, что, по прогнозам консалтинговых компаний, эта цифра вырастет в 16 раз в течение ближайших 12 лет, до 2030 года", — сказал он, выступая на Sberbank Data Science Day.

"И, скорее всего, количество людей, которые будут востребованы как data-ученые, как специалисты по моделированию, будет расти. Скорее всего, через 10 лет потребность в них будет достигать десятки миллионов", — добавил Греф.

Глава крупнейшего российского банка также отметил, что сегодня искусственным интеллектом занимаются все, однако драйвером развития данной технологии являются крупные компании, которые инвестируют большой объем ресурсов.

Греф в феврале текущего года предложил задуматься о создании в России министерства по искусственному интеллекту.