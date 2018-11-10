МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что не стоит полностью ограничивать доступ к данным, поскольку это бессмысленно, а следует делать исключения, которые не позволят злоумышленникам использовать данные во вред.

"Попытки найти правильное, золотое правило регулирования самой информации… На мой взгляд, здесь надо идти от обратной ситуации — не пытаться все отрегулировать, а сделать те исключения, которые не позволяют, скажем так, злоумышленникам использовать во вред данные. Именно это сделать намного проще, чем погрузить все в немыслимую среду, которая затормозит весь процесс развития", — сказал он, выступая на Sberbank Data Science Day.

Глава Сбербанка считает, что данные становится получать все проще и проще, но их становится гигантское количество. "Как я уже сказал, огромная проблема — проблема очистки этих данных. Но ограничивать сегодня, как пытаются очень многие, ограничивать доступ к данным, на мой взгляд, совершенно бессмысленно", — указал он.

Греф также отметил, что борьба с различного рода мошенниками является задачей, для выполнения которой сообщество должно объединится.