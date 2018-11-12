МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак компания, намерена открыть в Сингапуре глобальный офис до конца текущего года, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что в течение ближайших лет Group-IB планирует инвестировать в развитие инфраструктуры по противодействию киберпреступности в Юго-Восточной Азии около 30 миллионов долларов.

Глобальная штаб-квартира Group-IB будет дублировать структуру московского офиса компании: в Сингапуре создаются "зеркальные" подразделения, среди которых лаборатория компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода, отдел расследований инцидентов информационной безопасности, отдел круглосуточного мониторинга и реагирования на инциденты (CERT-GIB), разработка, R&D и другие. Набор сотрудников для международного офиса будет отвечать существующей стратегии Group-IB: более 70% сотрудников компании – технический персонал. В Сингапур уедут 15 сотрудников Group-IB, остальные 75 будут наняты на локальном рынке, в соответствии с законодательством страны.