МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Британский оператор сотовой связи Vodafone по итогам первого полугодия 2018-19 финансового года (завершился 30 сентября) сообщил о получении убытка в 7,833 миллиарда евро, тогда как год назад компания получила прибыль в 1,235 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Выручка уменьшилась за период на 5,5%, до 21,796 миллиарда евро. Выручка от реализации услуг за шесть месяцев снизилась на 10,4%, до 18,44 миллиарда евро. Показатели за первое полугодие приведены в соответствии с новым стандартом IFRS 15.

Выручка в Европе за полугодие сократилась на 0,5%, показатель составил 16,686 миллиарда евро. Выручка от реализации услуг в регионе снизилась на 1,9%, до 15,082 миллиарда евро. Показатель выручки в Африке, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе (AMAP) упал на 7,3%, до 5,283 миллиарда евро, выручки от реализации услуг — на 9%, до 4,373 миллиарда евро. Показатели приведены по старому стандарту IAS 18.

Негативное влияние на показатели компания связывает с отчуждением Vodafone India, валютным эффектом и применением нового стандарта IFRS 15.

Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров.