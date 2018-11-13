МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Nokia Corp. (NOK) сегодня объявила о преобразованиях в подразделении по работе с клиентами. Компания хочет точнее расставить приоритеты на фоне приближения эпохи 5G, сообщает Dow Jones.

Компания преобразует основную организацию по работе с клиентами в две региональные группы. Одна из них будет работать с Северной и Южной Америкой, а вторая – с Европой, Ближним Востоком, Африкой и Азией.

Рики Коркер, сейчас занимающий должность президента по Северной Америке, станет президентом по работе с американскими клиентами. Федерико Гиллен, президент по фиксированной связи, назначен президентом по работе с клиентами в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

"Мы вступаем в период использования 5G, и нам обязательно нужна четкая ориентированность на клиентов", – заметил гендиректор Nokia Раджив Сури.

"Объявленные сегодня изменения помогут нам гарантировать наличие необходимых руководящих кадров для превосходной работы с клиентами в условиях увеличения скоростей и усложнения систем", – добавил Сури.

Ашиш Чоудхари продолжит возглавлять клиентские операции и останется членом руководства Nokia Group до конца 2018 года. Затем он покинет Nokia и займет руководящий пост в другой компании.