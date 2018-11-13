МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области обязал Шереметьевскую таможню вернуть российскому подразделению корпорации Apple — ООО "Эппл Рус" — чуть более 147 миллионов рублей в деле о ввозе "умных часов" Apple Watch.

"Возвратить ООО "Эппл Рус" излишне взысканные таможенные платежи в размере 42 миллиона 957 тысяч 187 рублей 84 копейки, уплатить проценты на сумму с лишне взысканных таможенных платежей на сумму 104 миллиона 172 тысячи 117 рублей 52 копейки", — решил судья Андрей Обарчук.

Таможня ранее взыскала за ввоз Аррle Watch пошлину в размере 10% как за наручные часы. Между тем их следует квалифицировать как устройства для передачи данных, которые не облагаются пошлиной. Представители "Эппл Рус" просили взыскать с таможни излишне уплаченные таможенные платежи в размере около 43 миллионов рублей, а также проценты.

Представители таможни согласились вернуть платежи, но из-за сложности с расчетом процентов на день возврата просили суд взыскать только основную сумму, предложив "Эппл", после получения суммы платежей, рассчитать проценты и подать отдельное заявление на их взыскание.

Российская "дочка" Apple уже судилась с таможенными органами РФ по поводу таможенной классификации ввозимых Apple Watch. Так, Верховный суд России в сентябре 2017 года признал незаконными три решения Центрального таможенного управления ФТС России об изменении таможенной классификации "умных часов".

Этими решениями ЦТУ от 13 ноября 2015 года устройства были классифицированы как наручные часы, за ввоз которых таможенная ставка доходит до 10%, в то время как ранее "умные часы" классифицировались как устройства для передачи данных, ввоз которых ввозной пошлиной не облагается. Судебная коллегия ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу "Эппл Рус", отменила судебные акты трех нижестоящих инстанций, ранее отказавшихся признать выводы ФТС незаконными.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.