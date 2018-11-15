МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" не видит оснований, по которым Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) могла бы обратиться к нему с предложением подписать антипиратский меморандум, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

В четверг газета РБК написала, что АЗАПИ предложила "Яндексу" подписать меморандум о сотрудничестве в сфере защиты электронных и аудиокниг.

"В настоящий момент мы не видим оснований для таких обращений", – сказал представитель "Яндекса".

На прошлой неделе Российский книжный союз написал главе Роскомнадзора Александру Жарову письмо с просьбой оказать содействие в подписании антипиратского меморандума с АЗАПИ, поскольку представителей книжной индустрии не пригласили к разработке и подписанию документа. Меморандум был заключён между крупнейшими интернет-площадками и медиахолдингами страны в начале ноября на площадке Роскомнадзора. Жаров, отметив, что служба не является стороной, с которой был подписан документ, посоветовал книгоиздателям обратиться по этому вопросу непосредственно к правообладателям и интернет-компаниям.