МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ в первом полугодии 2019 года мониторить цены на оборудование для приема цифрового телевидения с целью недопущения роста цен, сообщает пресс-служба кабмина.

"ФАС России (И.Ю.Артемьеву) в течение первого полугодия 2019 года организовать мониторинг цен на пользовательское оборудование для приема цифрового телевидения с целью недопущения их необоснованного роста", — приводится в сообщении соответствующее решение кабмина.

Кроме того, Минпромторгу РФ совместно с органами исполнительной власти регионов поручено в течение первого полугодия 2019 года обеспечить мониторинг наличия в организациях торговли пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения, а также проработать вопрос создания запасов оборудования российскими организациями-производителями. Такое решение принято в целях недопущения спекулятивного роста цен на пользовательское оборудование для приема цифрового телевидения.

Ранее сегодня кабмин РФ одобрил предложения о поэтапном переходе на цифровой формат телевещания в России.