МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Канадская компания BlackBerry заключила соглашение о приобретении американской Cylance, специализирующейся в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, за 1,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении BlackBerry.

Сделка ожидает одобрения регуляторов. BlackBerry планирует завершить приобретение Cylance до конца текущего финансового года, то есть до февраля 2019 года. Согласно условиям соглашения, Cylance будет функционировать как подразделение в составе BlackBerry Limited.

По словам генерального директора компании Джона Чена (John Chen), опыт Cylance в области применения искусственного интеллекта и машинного обучения для обеспечения кибербезопасности позволит эффективно развивать EoT-платформу BlackBerry Spark.

Канадская компания BlackBerry (бывшая Research In Motion Limited — RIM) была основана в 1984 году. Штаб-квартира расположена в Ватерлоо, Онтарио. На сегодняшний день BlackBerry занимает небольшую долю на мировом рынке мобильных устройств, но ее "изюминка" — мобильная безопасность.

Американская компания Cylance была основана в 2012 году. Штаб-квартира компании находится в городе Ирвайне, штат Калифорния. Компания занимается разработкой антивирусных программ и других типов программного обеспечения, связанных с обеспечением кибербезопасности.