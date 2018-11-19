МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших китайских компаний прямых онлайн-продаж JD.com Inc. по итогам января-сентября 2018 года выросла в 2,2 раза в годовом выражении и составила 2,076 миллиарда юаней (около 298,9 миллиона долларов), следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,79 юаня (0,11 доллара) против 0,26 юаня (0,04 доллара) за тот же период годом ранее. Чистая выручка увеличились на 30%, до 327,187 миллиарда юаней (47 миллиардов долларов).

Чистая прибыль JD.com Inc. по итогам третьего квартала составила 2,876 миллиарда юаней (414,07 миллиона долларов), что в 2,9 раза больше показателя за аналогичный период годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,02 юаня (0,14 доллара) против 0,35 юаня (0,05 доллара) за три месяца годом ранее. Чистая выручка увеличились на 25%, до 104,7 миллиарда юаней (15 миллиардов долларов). Годовой показатель числа активных профилей вырос на 14,6% — до 305,2 миллиона.

"Стратегическая направленность JD.com на улучшение качества обслуживания клиентов помогла обеспечить высокие результаты. Мы продолжим реализовывать нашу стратегию инвестирования в ведущие технологии, поскольку мы нацелены на оптимизацию операций и экономию за счет масштаба", — приводятся в сообщении слова финансового директора JD.com Сидни Хуана (Sidney Huang).

По итогам четвертого квартала текущего года компания ожидает выручку на уровне 130-135 миллиардов юаней (18,7-19,4 миллиарда долларов), что на 18-23% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

JD.com была основана в 1998 году. В 2004 году она вышла в онлайн-торговлю. Одна из крупнейших по объему онлайн-продаж в Китае площадок в секторе B2C.