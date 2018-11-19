МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Хотя пользователи Instagram какое-то время могли видеть свой пароль в адресной строке веб-браузера, эта информация не была раскрыта посторонним людям, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее СМИ писали, что пароли пользователей Instagram из-за ошибки в системе могли попасть в открытый доступ.

"Пользователи Instagram при использовании функции "Скачайте ваши данные" временно могли видеть в адресной строке веб-браузера свой пароль. Информация о пароле не была раскрыта никому другому, и мы внесли изменения, чтобы подобное не повторилось", — сказал представитель Instagram.

Instagram – бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за 1 миллиард долларов.