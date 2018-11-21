МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Amazon.com Inc. готовится бросить вызов Apple<AAPL> Inc. в сегменте мобильных платежей.

Гигант электронной торговли пытается убедить традиционных ритейлеров принимать платежи через цифровую систему Amazon Pay, сообщает Dow Jones со ссылкой на информированный источник. Сейчас этот сервис используется преимущественно для онлайн-покупок.

Для начала компания хочет сотрудничать с автозаправочными станциями, ресторанами и другими торговыми компаниями, которые не составляют ей прямой конкуренции. Ритейлеры, которые видят в Amazon угрозу, могут воспротивиться этой инициативе, указали источники.

Стремление стать более крупным игроком в сегменте потребительских платежей говорит о желании Amazon активнее участвовать в жизни своих клиентов. Пока неизвестно, как именно клиенты будут использовать Amazon Pay в магазинах – прикладывая телефон на кассе, как в случае с Apple Pay, или, возможно, сканируя код. Apple заявляет, что по состоянию на май Apple Pay принимали в 5 млн торговых точек в США и что число торговцев, работающих с этой системой, продолжает расти.

Чтобы повысить привлекательность Amazon Pay для розничных сетей, Amazon предлагает им пониженную комиссию за обработку платежей и дополнительные маркетинговые услуги, сообщили источники.

Пониженная комиссия за обработку платежей может быть убедительным аргументом. Растущие комиссии за электронный обмен данными составляют значительную часть платежных затрат и вызывают споры между ретейлерами и платежными системами. Visa Inc. и Mastercard Inc. взимают с торговых сетей комиссии, когда потребитель оплачивает покупки картой.

Покупатели уже могут пользоваться аккаунтами Amazon для оплаты покупок в немногочисленных традиционных магазинах компании, включая Amazon Go и ее книжные магазины. С сервисом Amazon Pay охотнее работают интернет-магазины. Amazon Pay сохраняет номера кредитных и дебетовых карт, что упрощает покупки, так как покупателям не нужно каждый раз вводить свои данные.

Согласно Bernstein Research, за 12 месяцев по март 2018 года 14% онлайн-покупателей в США воспользовались Amazon Pay за пределами сайта Amazon.com для совершения хотя бы одного онлайн- или мобильного платежа. По сравнению с предыдущим годом число таких покупателей слегка уменьшилось.