МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Amazon.com Inc. предупредила некоторых клиентов, что в результате технической ошибки их имена и адреса электронной почты попали на ее сайте в открытый доступ, сообщает Dow Jones.

Компания не уточнила, сколько именно людей пострадало, а также не стала вдаваться в подробности насчет причины ошибки.

Amazon заявила, что уже устранила проблему и проинформировала пострадавших клиентов. Некоторые клиенты подтвердили, что вечером во вторник действительно получили письма от компании.

Розничный гигант сообщил клиентам, что им не нужно менять пароли или принимать какие-либо другие меры.

Случайное раскрытие адресов электронной почты клиентов Amazon произошло уже второй раз за последние два месяца. В октябре она уволила сотрудника, который на ее платформе предоставлял подобную информацию внешнему продавцу, тем самым нарушая политику компании.

Хотя Amazon утверждает, что причиной случившегося является техническая ошибка, а не хакерская атака или взлом базы данных, раскрытие имен и адресов электронной почты повышает риск того, что клиенты Amazon могут стать объектами фишинга. Этот вид интернет-мошенничества направлен на получение дополнительных личных данных.