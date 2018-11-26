МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российские власти изучают вопрос введения более жестких штрафов для интернет-компаний, которые нарушают законодательство РФ, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с соответствующими планами.

Агентство отмечает, что в последние годы Россия ужесточила законодательство в сфере интернета, в частности, обязав поисковые сервисы удалять некоторые результаты поиска, а интернет-компании, работающие в РФ и обрабатывающие данные российских пользователей, хранить личные данные россиян на территории РФ.

Однако, добавляет Рейтер, на данный момент единственными инструментами, которыми обладает РФ для соблюдения законодательства в данной сфере, являются штрафы, которые обычно достигают нескольких тысяч долларов, и блокировка сервисов, которая сопряжена с техническими трудностями.

"Планы по более жестким штрафам содержатся в консультативном документе, подготовленном администрацией президента Владимира Путина и направленном участникам рынка для комментариев", — сообщает агентство со ссылкой на три источника.

Поправки в законодательство предполагают наложение на нарушившую закон компанию штрафа в размере 1% от ее годовой выручки в России, согласно источникам агентства и копии документа. Рейтер добавляет, что штраф может взиматься каждый раз, когда компания нарушила закон.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался от комментариев агентству Рейтер, отметив, что ведомство не участвует в разработке документа.

Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В ноябре 2016 года Роскомнадзор на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации за неисполнение закона о локализации персональных данных, после чего сервис был заблокирован на территории РФ.