МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Выручка мошенников на фейковых рекламных онлайн-акциях якобы от имени российских известных предпринимателей, артистов, политиков и блогеров составляет более 500 миллионов рублей ежегодно, такой вывод сделала в своем исследовании компания по предотвращению киберпреступлений Group-IB.

"Выручка мошенников на фейковых рекламных онлайн-акциях якобы от имени селебрити составляет более 500 миллионов рублей ежегодно. Group-IB также фиксирует рост количества скомпрометированных аккаунтов в социальных сетях известных предпринимателей, артистов, политиков, блогеров и представителей шоу-бизнеса. Только в Instagram за год этот показатель вырос на 40%", — говорится в документе.

Согласно исследованию, мошенники зарабатывают на возможности получения средств за взлом, выкуп страниц в соцсетях или на использовании имени "звезды" для продвижения разного рода товаров и услуг. Самым дорогим у мошенников является взлом страницы в соцсети Facebook — средняя цена около 17 тысяч рублей, за Twitter мошенники просят 8,5 тысячи рублей. Взломы "ВКонтакте" и Telegram обходятся примерно в 4 и 3 тысячи рублей, тогда как "Одноклассники" оцениваются всего в 500 рублей.

"За взлом популярных Insta-профилей злоумышленники просят от 1 до 30 тысяч рублей, в зависимости от статуса и имиджа владельца. Стоимость взлома страницы политического деятеля или селебрити может доходить до 100 тысяч рублей. За то, чтобы вернуть доступ к Instagram-профилю, мошенники, как правило, требуют значительные суммы, которые в некоторых случаях достигают 1 миллиона рублей", — указали авторы документа.

Зачастую мошенники открыто предлагают свои услуги в интернете. По запросам "Взлом аккаунтов соцсетей без предоплаты", "Взлом Facebook, как заказать услугу без следов", поисковая выдача предлагает около 450 тысяч ресурсов.

На использовании имени "звезды" для продвижения разного рода товаров и услуг мошенники могут зарабатывать миллионы. "Для большинства товаров (кремы, лекарства, косметика) существенные скидки начинаются от 1 тысячи штук и достигают максимума при партиях свыше 10 тысяч единиц товара. Исходя из розничной цены товара можно сделать вывод, что каждый такой товар обеспечивает мошенникам более 10 миллионов рублей выручки", — пишут эксперты.