ВАШИНГТОН, 27 ноя — ПРАЙМ. Эксклюзивная площадка Apple<AAPL> Inc. для продажи приложений для iPhone в понедельник стала мишенью для критики в Верховном суде США. Суд рассматривал вопрос о том, следует ли разрешить потребителям продолжить судебное преследование компании, которую они обвиняют в незаконном монополизме и завышении цен, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Истцы являются потребительской группой, оспаривающей требование Apple о том, чтобы все ПО для ее телефонов продавалось и покупалось только через App Store. Коллективный иск содержит требование о компенсации ущерба пользователям, купившим приложения для iPhone.

Разработчики приложений могут продавать их пользователям iPhone через магазин Apple, и компания взимает с разработчиков 30%-ную комиссию.

"Apple ввела антиконкурентные ограничения для владельцев iPhone, чтобы помешать им приобретать приложения у кого-либо, кроме монополиста App Store, принадлежащего Apple, – заявил в суде юрист истцов Дэвид Фредерик. – В результате владельцы iPhone платили Apple за приложения больше, чем заплатили бы на конкурентном розничном рынке".

В настоящее время в суде рассматривается предварительный, но критически важный вопрос о том, кто имеет юридические права оспаривать монополию Apple. Если суд примет иск к дальнейшему рассмотрению, то это дело может изменить систему продажи приложений. Кроме того, Apple может быть вынуждена выплатить крупную денежную компенсацию, если будет признана виновной в нарушении антимонопольного права.

Производитель iPhone утверждает, что потребители не могут подавать иски, поскольку компания не устанавливает напрямую цены на приложения – это обязанность разработчиков приложений. Apple утверждает, что является только посредником и потребители, по сути, покупают приложения не у нее.

По словам Apple, пожаловаться на монополизм могли бы только разработчики приложений, поскольку только они платят за размещение своего ПО в App Store. Как заявил в суде юрист Дэниел Уолл, представляющий Apple, разработчики "приобретают пакет услуг, который включает в себя дистрибуцию, ПО, интеллектуальную собственность и тестирование".

Apple указала в заявлении, что предлагает своим "клиентам надежную и пользующуюся доверием витрину", тем самым способствуя распространению приложений, "созданию миллионов рабочих мест в условиях экономики мобильных приложений и обеспечивая разработчикам по всему миру платежи более чем на 100 млрд долларов ".

Система Apple по распространению приложений для iPhone отличается от той, которой пользуются владельцы множества телефонов на ОС Android от Google, дочерней компании Alphabet Inc.

Помимо Google Play, ведущего магазина приложений для Android в США, существует ряд более мелких магазинов, включая площадки Amazon.com Inc. и Samsung Electronics Co. Такие разработчики, как Epic Games Inc., выпускающая Fortnite, также взаимодействуют с потребителями напрямую с помощью Android.

Согласно компании рыночных исследований Kantar Worldpanel, на операционную систему iOS от Apple в США на рынке приходится 40% против 60% у Android

Как ожидается, Верховный суд примет решение к концу июня.