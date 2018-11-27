БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор International Business Machines Corp. Джинни Рометти раскритиковала крупные интернет-платформы за небрежное обращение с пользовательскими данными. Она, как и руководители ряда других технологических компаний, поддержала часть предложений Европейского союза по надзору за интернетом, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Выступая в Брюсселе, Рометти обратила внимание на разницу между IBM, которая обслуживает корпоративных клиентов, и потребительскими платформами, в том числе принадлежащими Facebook<FB> Inc. и Alphabet Inc. Те в последнее время подверглись критике политиков и регуляторов за нарушение принципов конфиденциальности.

"Кризис доверия возник из-за безответственного отношения ряда доминирующих социальных сервисов к персональным данным", – заявила Рометти. По ее словам, эти порталы "формируют общественное мнение". "Они гораздо влиятельнее прессы и телевидения, однако их ответственность несоизмеримо меньше", – подчеркнула она.

"Если установлены конкретные нарушители, следует принять меры, – добавила она. – Регуляторам следует действовать точечно, а не массовыми репрессиями".

По словам источника, Рометти в официальных и личных встречах с европейскими чиновниками говорит о том, что правила не должны быть столь жесткими и всеобъемлющими, как принятый в ЕС Генеральный регламент о защите персональных данных (GDPR). Несколько потребительских правозащитных групп из Европы подали иски к Facebook, Google и другим платформам вскоре после вступления GDPR в силу, не исключены и новые претензии. Поставщиков услуг в корпоративном секторе эти жалобы обошли стороной, однако соблюдение GDPR обошлось IBM и ее клиентам в сотни миллионов долларов.

IBM беспокоит и то, что власти ЕС и других регионов присматриваются к искусственному интеллекту и обсуждают будущие методы его регулирования. IBM активно ведет разработки в этой сфере, но не хочет, чтобы ее отождествляли с теми конкурентами, которые создают проблемы и тем самым провоцируют рост затрат у всех игроков этой отрасли.

IBM и другие компании из сферы B2B утверждают, что их рынки, например сектор веб-хостинга, переполнены, а возникающая из-за этого жесткая конкуренция заставляет их обращаться с клиентскими данными гораздо бережнее, чем это принято у интернет-гигантов, работающих с потребителями.

"(Потребители) практически не могут повлиять на доминирующие интернет-платформы, – говорит Рометти. – Поэтому здесь вмешательство регуляторов оправданно".

По словам Рометти, IBM поддерживает европейский законопроект об удалении интернет-материалов, связанных с террористическими организациями, а также новый немецкий закон, который обязывает интернет-платформы удалять материалы, разжигающие вражду. Рометти назвала эти меры разумными. Она согласна с теми законами, которые возлагают ответственность за распространение нелегальных материалов на интернет-платформы.

Вместе с тем она призывает регуляторов следить за тем, чтобы "попутно не навредить более ответственным и эффективным участникам обширной цифровой экономики".