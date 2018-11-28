МОСКВА, 28 ноя ПРАЙМ. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в РФ в 2030 году по сравнению с 2018 годом, как ожидается, вырастет на 41,6%, в 2036 году — на 72,5%, говорится в прогнозе Минэкономразвития социально-экономического развития РФ на период до 2036 года.

"В частности, развитию производства компьютеров, электронных и оптических изделий будет способствовать развитие цифровизации экономики (включая промышленные производства и сферу услуг), в том числе в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации", — говорится в прогнозе.

Отмечается, что для развития цифровой среды, которое будет осуществляться в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации", предстоит обеспечить снятие ограничений, направленных на решение первоочередных задач формирования цифровой экономики. В частности, речь о совершенствовании регуляторной и нормативной среды; уменьшении разрыва в цифровых навыках между отдельными группами населения; развитии информационной инфраструктуры; повышении информационной безопасности.

Продолжится внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес, что будет оказывать влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать эффективность технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли экономики и уровень обороноспособности страны.