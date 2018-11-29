МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ не планирует введение оборотных штрафов для интернет-компаний, которые не выполняют российское законодательство, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

В понедельник агентство Рейтер написало, что российские власти изучают вопрос введения более жестких штрафов для интернет-компаний, которые нарушают законодательство РФ. Поправки в законодательство предполагают наложение на нарушившую закон компанию штрафа в размере 1% от ее годовой выручки в России, согласно источникам агентства и копии документа. Рейтер добавляет, что штраф может взиматься каждый раз, когда компания нарушила закон.

"В правительстве такого законопроекта пока нет", — сказал Акимов в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". Отвечая на вопрос, будет ли вопрос прорабатываться, вице-премьер ответил: "Нет у нас таких планов".