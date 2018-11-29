МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Компания Amazon представила платформу для создания управляемой блокчейн-сети — Amazon Managed Blockchain, говорится в блоге компании.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о биткоине. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Платформа позволяет бизнесменам или частным лицам создавать и управлять собственными блокчейн-сетями, а также хранить данные реестров в базе данных другого продукта Amazon — Amazon Quantum Ledger Database (QLDB). Блокчейн-сети могут быть созданы на базе технологий Ethereum и Hyperledger Fabric.

"Amazon Managed Blockchain упрощает создание и управление масштабируемыми блокчейн-цепочками с использованием популярных технологий Ethereum и Hyperledger Fabric с открытым исходным кодом. За несколько кликов в консоли управления Amazon Web Services (AWS) клиенты могут настроить сеть цепочки, которая может охватывать несколько учетных записей AWS и масштабироваться для поддержки тысяч приложений и миллионов транзакций", — указывается в сообщении.

Сервис пока работает в тестовом режиме. Желающие протестировать платформу должны оставить заявку компании. В случае одобрения заявки, все желающие смогут создать собственные блокчейн-сети и пригласить к испытанию других участников веб-сервисов Amazon.