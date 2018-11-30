МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc. по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 октября, составила 5,327 миллиарда долларов, увеличившись в 2,1 раза в годовом выражении, сообщается в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 3,26 доллара против 1,48 доллара за аналогичный период в прошлом году. Выручка компании по итогам фингода выросла на 12% и составила 58,472 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал увеличилась в 2,2 раза в годовом выражении, до 1,451 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,91 доллара против прибыли в 0,39 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании по итогам четвертого квартала выросла на 10% и составила 15,366 миллиарда долларов.

Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится около 65% выручки всей компании, поднялась в четвертом квартале на 11% год к году, до 10,064 миллиарда долларов, что превысило прогноз в 9,78 миллиарда долларов. Показатель по бизнесу Printing (средства для печати) вырос на 9%, до 5,3 миллиарда долларов.

В первом квартале 2018-2019 финансового года компания ожидает разводненную прибыль на акцию в 0,46-0,49 доллара. В следующем за отчетностью фингоду HP Inc. ожидает разводненную прибыль на акцию в 2,04-2,14 доллара.

В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.