МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Мировые продажи носимых устройств (к числу которых помимо "умных часов" относят шлем-дисплей, нательные камеры, Bluetooth-наушники, напульсники, спортивные часы и другие фитнес-устройства) в третьем квартале 2018 года увеличились на 21,7% в годовом выражении, до 32 миллионов штук, говорится в исследовании аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

"Мировые поставки носимых устройств достигли 32 миллионов штук в третьем квартале 2018 года, что на 21,7% больше в годовом выражении. Новые продукты от таких компаний, как Fitbit, Garmin и Huawei, помогли категории носимых устройств вернуться к росту в течение квартала. Другим фактором стал рост спроса на таких рынках, как Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), на долю которого пришлось более половины всех поставок, а рост составил 21,4% в годовом выражении", — говорится в сообщении.

При этом китайская Xiaomi оказалась лидером по объему поставок носимых устройств — на нее пришлось 6,9 миллиона штук, что почти вдвое больше в годовом выражении. Доля рынка компании достигла 21,5% против 13,7% в третьем квартале 2017 года.

На втором месте оказалась компания Apple. Она поставила за третий квартал 2018 года 4,2 миллиона устройств (рост на 54% в годовом выражении), а ее доля выросла до 13,1% с 10,3% за отчетный период прошлого года.

Третье место по объему поставок заняла американская Fitbit, которая поставила 3,5 миллиона устройств (снижение на 3,1%), а ее доля на рынке составила 10,9% против 13,7% в третьем квартале 2017 года.